Gf Vip, Clizia Incorvaia assente alla finale: i motivi

Clizia Incorvaia sarà assente alla finale del Grande Fratello Vip? L'ex concorrente ha spiegato perché.

Clizia Incorvaia sarà assente alla finale del Grande Fratello Vip. Ovviamente, a causa dell’emergenza Coronavirus, gli ex concorrenti non potranno essere presenti in studio, ma si collegheranno direttamente dalle loro case. L’ex moglie di Francesco Sarcina ha spiegato perché invece lei non parteciperà.

Gf Vip: Clizia Incorvaia e la finale

Clizia Incorvaia ha annunciato che non prenderà parte alla finale del Grande Fratello Vip. A detta della modella, essendo stata squalificata, a lei non sarebbe stato concesso il privilegio di collegarsi in diretta con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Sarà vero? Per avere la conferma della sua assenza bisognerà aspettare la puntata finale dell’8 aprile.





In diretta social Clizia ha espresso anche il suo parere su alcuni concorrenti rimasti all’interno del reality show.

Lei e Fernanda Lessa hanno criticato in particolare Patrick Ray Pugliese, che avrebbe dato dei “nomi in codice” agli altri inquilini della Casa per poterne parlare male indisturbatamente. Le due donne, nonostante non abbiano avuto un rapporto facile con Antonella Elia, hanno lodato il comportamento della gieffina rispetto a quello di Patrick, ammettendo che almeno Antonella direbbe a tutti le cose in faccia e non di nascosto.

Sia secondo Clizia sia secondo Fernanda a meritare la vittoria al Grande Fratello Vip 4 sarebbe Paolo Ciavarro (attualmente impegnato con Clizia in una liaison). Anche le scommesse dei telespettatori puntano in gran parte a favore di Paolo. Sarà lui il vincitore di questa quarta edizione del programma?