Una inaspettata rivelazione di Aristide Malnati al Grande Fratello Vip lascia tutti attoniti: la reazione di Antonella Elia

A pochissime ore dalla finale del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini, gli inquilini si sono ritrovati tutti in giardino per un ultimo appuntamento letterario. La conferenza è stata tenuta ovviamente dall’egittologo Aristide Malnati, grande amico d’infanzia dello stesso presentatore del reality.

Gf Vip: il racconto dei vibratori

Mummy ha così parlato ​ai suoi compagnia d’avventura di un particolare papiro erotico risalente agli antichi Egizi. L’esperto ha dunque spiegato, con non poco imbarazzo, come su tale documento siano rappresentati degli uomini in fila indiana, in una sorta di trenino. “Nell’antichità si utilizzavano i vibratori di legno“, ha quindi rivelato il gieffino, lasciando sostanzialmente senza parole tutti i presenti.





Solo Antonella Elia si è risvegliata anzitempo dallo shock, chiedendo maliziosamente ad Aristide: “Non ho capito questa cosa del trenino, cosa significa? Mi fai vedere una posizione?”.

Mummy si è però rifiutato di accondiscendere alla richiesta della sua coinquilina, concludendo il ritrovo culturale tra grasse risate. Immediati, come è facile intuire, sono stati i commenti dei fan sui social, tutti immensamente divertiti dalla scena imprevista quanto esilarante.

Intanto questa quarta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini si avvicina alla sua inesorabile conclusione. Anche il Gf Vip, come tutti i programmi televisivi, ha risentito dell’emergenza Coronavirus, ma è stato deciso di continuarne la messa in onda fino al 9 aprile. Lo scopo era infatti quello di tenere compagnia agli italiani costretti a casa per contenere la pandemia.