Barbara D'Urso ha annunciato il terribile lutto in Mediaset avvenuto a causa del Coronavirus.

Un altro terribile lutto in Mediaset a causa del Coronavirus: a darne l’annuncio è stata la conduttrice Barbara D’Urso, che non è riuscita a nascondere le sue lacrime di commozione.

Barbara D’Urso: lutto Mediaset

Barbara D’Urso ha annunciato la scomparsa di Franco Galelli, cameraman e storico collaboratore dei programmi tv Mediaset. “Per noi era Gallo.Franco combatteva da tempo con un brutto male e il coronavirus ha aggravato la situazione. Il mio abbraccio va alla sua famiglia. Ciao Gallo…”, ha detto la conduttrice, senza nascondere le proprie lacrime di commozione.





Le principali reti Rai e Mediaset hanno subito importanti modifiche a causa dell’emergenza e all’interno degli show questo non è il primo lutto accaduto a causa del Coronavirus. Il conduttore Tiberio Timperi ha annunciato la scomparsa del dirigente Rai Umberto Forcella, avvenuta proprio a causa di Covid-19.

La conduttrice Barbara D’Urso nelle scorse settimane è finita al centro della bufera proprio per una polemica inerente i morti per Coronavirus: la conduttrice aveva pregato in diretta tv con l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, recitando insieme a lui l’Eterno Riposo.

In tanti – e in particolare i cari delle vittime da Coronavirus – hanno aperto una petizione online, reputando come terribilmente offensivo il comportamento della conduttrice e del leader leghista. La petizione aveva raggiunto in poche ore oltre 200 mila firme, ma la conduttrice non ha fatto menzione alla vicenda che l’ha coinvolta in prima persona.