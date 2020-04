Madonna sapeva dell'arrivo del Coronavirus in anticipo? Alcune teorie pensano che la cantante abbia lanciato indizi all'Eurovision 2019

Se qualche giorno fa Lady Gaga era stata indicata come una possibile satanista illuminata per via delle cover di Chromatica, ora nel mirino di queste teorie ci è entrata anche l’iconica Madonna. Un noto magazine inglese ha infatti riportato le convinzioni di alcuni utenti secondo cui la regina del pop sapeva in anticipo dell’arrivo del Coronavirus. La stessa ci avrebbe persino avvisati anzitempo nella sua performance all’Eurovision del 2019. Il motivo di questa teoria sarebbe legato alle maschere indossate dai ballerini, nonché alla corona posta sul capo della cantante.

Allora guardate questo suo video https://t.co/TWUn8AjTow un messaggio chiaro, no? — Inna (@InnesaG) April 7, 2020

Madonna sapeva tutto del Coronavirus?

Ospite d’onore della finalissima, Madonna aveva proposto in quell’occasione due suoi pezzi, il bellissimo remake di Like a Prayer e Future, tratta dal suo ultimo album Madame X. Immediatamente dopo l’esibizione, subito erano arrivate le critiche.

A chi l’accusava di oscurare la questione palestinese, la cantante aveva risposto con un verso che ripeteva come un ritornello. Si trattava di “Music makes the people come together” (La musica unisce le persone). La replica dell’artista si rivolgeva nello specifico a Peter Gabriel, Roger Waters, Julie Christie e a tutte le altre star che avevano proposto di boicottare lo show invitando la stessa Ciccone a non esibirsi.





Nel mentre, molte altre sono le teorie che riguardano le possibili profezie relative alla pandemia mondiale. Una su tutte è quella di Nostradamus riportata nel suo volume Le profezie. La quartina che si ricollegherebbe al Coronavirus sarebbe nello specifico la seguente: “La grande peste nella città marittima non cesserà prima che morte sarà vendicata del giusto sangue per preso condannato innocente, della grande dama per simulato oltraggio”.