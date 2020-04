Raffaella Mennoia ha fatto importanti rivelazioni su quella che potrebbe essere la data di ripresa per Uomini e Donne.

Il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha svelato ai fan quando ipoteticamente Uomini e Donne dovrebbe ricominciare, e ha aggiunto anche che ci saranno importanti modifiche dovute all’emergenza Coronavirus.

Raffaella Mennoia: l’annuncio

Per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus Raffaella Mennoia ha assicurato che i casting di Uomini e Donne sono continuati, e adesso sembra che la sceneggiatrice abbia anche fatto trapelare che dopo Pasqua le registrazioni del dating show dovrebbero riprendere il via. “Ci siamo quasi, stiamo lavorando per voi”, ha dichiarato la Mennoia. Purtroppo a causa dell’epidemia ci saranno importanti modifiche all’interno del programma, ma ancora non è stato svelato di quali si tratti.





Durante l’estate 2020 – per la gioia dei fan – riprenderanno anche Temptation Island e Temptation Island Vip, ma ancora non c’è una data precisa.

I palinsesti tv sono stati costretti a modificare del tutto i propri piani a causa dell’emergenza, e molti programmi sono stati annullati o rimandati a data da destinarsi. Salvo cambiamenti imprevisti dunque, i fan di Maria De Filippi possono tornare a tirare un sospiro di sollievo: i loro programmi preferiti presto riprenderanno il via, e ferve l’attesa per sapere quali saranno i nuovi tronisti e corteggiatori allo show della moglie di Maurizio Costanzo.

Nel frattempo la conduttrice sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Roma proprio in compagnia del marito, e a quanto pare si starebbe dedicando ad alcune faccende casalinghe che hanno largamente sorpreso i fan.