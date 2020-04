La decisione di bloccare i programmi di Barbara D'Urso è stata presa da Mediaset: i dettagli dello stop per "Live" e "Pomeriggio 5"

Ci sono particolari periodi dell’anno durante i quali Mediaset decide di mettere in pausa alcuni suoi programmi. Quest’anno, tuttavia, a causa dell’epidemia di Coronavirus, i palinsesti hanno subito diversi quanto importanti cambiamenti. Così per esempio Barbara D’Urso avrà anche lei il suo momento di riposo, ma solamente per un giorno durante la Settimana Santa. Il suo contenitore domenicale, ossia Live – Non è la D’Urso, non verrà infatti mandato in onda la sera di Pasqua.

Barbara D’Urso ferma a Pasqua

Il talk show della signora di Canale 5, che nella scorsa puntata ha conteggiato il minimo dello share, domenica 12 aprile sarà dunque sostituito dal film Non ci resta che piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni. La pellicola, datata ormai agli anni 80 ma sempre piacevolmente da rivedere, andrà pertanto in onda in prima serata su Canale 5 immediatamente dopo la solita puntata di Paperissima Sprint.

Il programma di Lady Cologno tornerà dunque la settimana successiva, ossia domenica 19 aprile 2020.





Rispetto gli anni passati, non ci sarà invece nessuna pausa per Pomeriggio 5. Barbara D’Urso sarà infatti presente nello studio 7 di Cologno Monzese anche nel giorno di Pasquetta, così da informare e intrattenere il pubblico in questa lunga quarantena. L’intero palinsesto di Canale 5 nel lunedì dell’angelo non subirà peraltro alcuna modifica. Dopo il TG5 delle 13.00 vedremo infatti le soap opera Beautiful, Una Vita e Il Segreto, quest’ultima preceduta dal film Incanto d’amore di Inga Lindstrom. Alle 17.10 circa inizierà poi, come sempre, un nuovo appuntamento del contenitore pomeridiano della nostra Carmelita nazionale.