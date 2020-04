Secondo quanto emerso, Detto Fatto non farà più parte dei palinsesti di casa Rai: cosa ne sarà dunque di Bianca Guaccero?

Anche se l’emergenza Coronavirus non è per nulla dissipata, i dirigenti Rai stanno comunque lavorando in questi giorni ai nuovi palinsesti televisivi per la prossima stagione estiva e l’autunnale. Al tal proposito, sembra quasi del tutto assodato che a settembre non rivedremo più Detto Fatto sul secondo canale della tv di Stato. Il factual show di Rai 2, lanciato circa 7 anni fa da Caterina Balivo, verrà dunque cancellato in maniera netta e definitiva. Ma cosa ne sarà a quel punto della sua attuale conduttrice Bianca Guaccero?

Detto Fatto cancellato dalla Rai

Al momento il programma risulta sospeso perché una delle truccatrici è risultata positiva al Covid-19. Ma lo show non dovrebbe più tornare in onda per altri motivi. Pare infatti che gli ascolti flop dell’ultima stagione abbiano portato i dirigenti dell’azienda di Viale Mazzini a fare a meno della trasmissione.

A quanto pare, l’attrice barese è molto apprezzata dai vertici Rai. Tanto che di recente è stata anche chiamata a condurre Una storia da cantare con Enrico Ruggeri su Rai Uno. Per questo motivo, Bianca Guaccero resterà sicuramente a disposizione dell’azienda per un nuovo progetto ancora tutto da svelare. Non per nulla, negli ultimi mesi la 39enne ha detto no ad altre proposte di lavoro, tra cui anche quella molto allettante da parte di Sky. Nessuna bocciatura dunque per la showgirl tuttofare, che sarà certamente ricollocata in un nuovo spazio.