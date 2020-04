Flavia Vento, che si definisce "casta" da anni, ha rivelato che trascorrerebbe sette ore al giorno in religiosa preghiera.

In un’intima intervista su se stessa Flavia Vento è un fiume in piena: la showgirl ha rivelato particolari sulla sua vita sotto le lenzuola, confessando che sarebbe “casta” da almeno 4 anni e che oggi l’unica attività a cui si dedicherebbe con costanza è la preghiera.

Flavia Vento: la preghiera

Flavia Vento non è più quella di una volta: la celebre showgirl oggi ha deciso di dedicarsi completamente alla fede, alla spiritualità e alla religione. Già in passato si era spinta fino a definirsi “casta” da anni, e ora è arrivata persino a dire di trovare che il sesso sia noioso e triste: “Il sesso è per le persone della terra, chi viaggia in altre dimensioni non ha bisogno. Non mi interessa, non ho questo bisogno fisico”, ha dichiarato.





Per quanto riguarda la preghiera invece, a essa dedicherebbe per circa 7 ore al giorno: “Ho tutte le mie preghiere, le mie messe online.

Il sesso per me è una cosa molto triste. Mi piace più la natura, contemplare un ulivo è meglio”, ha confessato, aggiungendo anche che in questo momento – con l’epidemia di Covid-19 in atto – sarebbe proprio il momento più opportuno per pregare.

Quanto all’epidemia la bionda showgirl ha rivelato di non essere preoccupata dall’eventualità di poter contrarre il virus, visto che trascorrerebbe tutto il suo tempo in casa da sola, rispettando la quarantena. Insomma, oggi sarebbe una persona completamente diversa da quella che in molti ricorderanno negli anni ’90: nessun flirt in vista e niente vita mondana per Flavia Vento che oggi, grazie alla sua fede, sembra aver trovato il suo vero equilibrio.