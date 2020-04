Licia Nunez si scaglia contro Sossio Aruba e il web insorge: la concorrente lo ha accusato di omofobia.

Durante la finale al Grande Fratello Vip Licia Nunez se l’è presa con Sossio Aruta, insinuando che il concorrente fosse omofobo e accusandolo di aver detto parole pesanti contro di lei. Immediata la risposta del concorrente e la replica di Signorini.

Gf Vip: Licia contro Sossio

Qualche giorno fa, parlando con gli altri concorrenti, Sossio Aruta aveva detto che se Licia era arrivata dove era fosse perché “aveva un esercito di persone a sostenerla”. Durante la finale del Grande Fratello Vip la concorrente se l’è presa con l’ex volto di Uomini e Donne per quella affermazione, chiedendogli se con la parola “esercito” si riferisse alla comunità gay. “E’ lo stesso mondo a cui appartiene Alfonso Signorini, la persona che ti ha scelto, ma non so con quale criterio”, ha detto Licia, mentre Sossio ha provato a difendersi: “Intendevo che un giorno è arrivato un aereo con te con scritto ‘l’esercito di Licia’”, ha provato a schernirsi il concorrente, aggiungendo anche che se i suoi figli avessero detto di essere gay o lesbiche lui sarebbe stato il primo a prendere le loro difese.





In aiuto di Sossio è accorso anche Alfonso Signorini, affermando che lui al posto di Licia non si sarebbe sentito offeso e che anzi, il fatto di essere seguito da “un esercito” che lo sostenesse, lo avrebbe solo lusingato. In tanti sui social non hanno apprezzato lo sfogo di Licia, accusandola di aver provato a portare visibilità su di sé accusando Sossio senza reali motivi.

La concorrente avrà capito cosa intendeva?