L'ex principe Harry e la consorte Meghan Markle hanno messo gli occhi su una super lussuosa villa a Malibù: le foto della spettacolare magione

Il principe Harry e Meghan Markle, come tutti sappiamo, hanno deciso di staccarsi definitivamente dalla famiglia reale inglese. Adesso, pertanto, il loro progetto per l’immediato futuro è quello di andarsene per sempre dall’Inghilterra. Dapprima si sono dunque trasferiti in Canada, nella casa di Vancouver dell’ex attrice statunitense. Tuttavia l’intento finale sarebbe quello di prendere residenza negli Stati Uniti, dove sarebbero in cerca di una casa tutta per loro.

Harry e Meghan: la villa a Malibù

Il presidente Donald Trump aveva già “accolto” l’ex coppia reale britannica con un tweet dove diceva che l’America non è disposta a provvedere alle spese per la loro sicurezza. Nel mentre i due, evidentemente poco preoccupati dalla faccenda, si sono subito messi in cerca di una dimora che potesse ovviamente essere al loro livello.

Per ora sono infatti ospiti di un loro amico milionario a Los Angeles, ma avrebbero messo gli occhi su una spettacolare magione a Malibù, nota come Villa Petra Manor.

Lo spettacolare edificio conterebbe una decina di camere da letto, otto bagni e ovviamente una splendida piscina, come si evince dalle foto. Il tutto è poi coronato da campi da tennis, spazi per rilassarsi e un giardino spettacolare, oltre a molti altri confort di cui non è dato sapere nel dettaglio. Le trattative sono al momento super riservate: si tratterebbe dunque di un’altra “piccola spesa” nel bilancio traballante di Harry e Meghan, dopo che la Corona ha fatto loro divieto di commercializzare prodotti col marchio “Sussex”.