Grave lutto per Madonna: il messaggio straziante della cantante

Madonna piange uno dei suoi più fidati collaboratori, Orlando Puerta. L’uomo è scomparso a 55 anni per una grave infezione alle vie respiratorie. La cantante gli ha dedicato un messaggio di cordoglio.

Madonna: il lutto

La cantante Madonna ha dedicato un messaggio a Orlando Puerta, suo storico e fidato collaboratore scomparso prematuramente a causa di un’infezione ai polmoni. “Sarò per sempre in debito con Orlando e mi mancherà moltissimo. La sua passione e il suo impegno per la danza e la musica da discoteca non avevano limiti e se ho avuto 50 numeri uno nelle classifiche dance, è merito suo. Grazie Orlando”, ha fatto sapere la cantante.





Orlando Puerta non ha lavorato solo con Madonna ma anche con tantissime altre star di fama internazionale: dai Red Hot Chili Peppers ai Depeche Mode, passando per Michael Bublé e i Linkin Park.

Nessuna conferma del fatto che – come molti hanno ipotizzato – Puerta sia scomparso per Coronavirus.

Nei giorni scorsi proprio Madonna aveva dedicato un’importante messaggio all’epidemia, e la cantante – così come molte altre star – ha partecipato alle raccolte fondi che stanno dando supporto contro l’emergenza. La cantante aveva fatto sapere via social che questo virus è “un grande livellatore” perché difronte ad esso siamo tutti uguali, sia ricchi sia poveri. Il suo messaggio non era stato esente da critiche visto che tra l’altro aveva dichiarato che al tempo stesso il virus fosse “meraviglioso” perché “giusto” proprio perché colpisce tutti, indistintamente. “Quel che è terribile del virus, è al tempo stesso giusto. Per alcuni versi, infatti, è terribile che ci renda tutti uguali, per altri versi invece è meraviglioso ci renda tutti uguali”, aveva scritto la popstar.