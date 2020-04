Paura per Francesca Manzini: la madre della conduttrice è stata portata in ospedale, e lei ha spiegato perché.

In un post via social Francesca Manzini aveva scritto “Forza mamma!” e in tanti, vista l’emergenza Coronavirus in atto, si erano preoccupati per la madre della conduttrice. A intervenire sulla questione ci ha pensato la stessa Francesca Manzini, spiegando cos’è successo.

Francesca Manzini: la madre in ospedale

La madre di Francesca Manzini è stata sottoposta a un piccolo intervento chirurgico ma, a detta della conduttrice, per fortuna tutto si sarebbe risolto per il meglio. Francesca Manzini ha anche smentito le notizie in circolazione a proposito del presunto contagio da Coronavirus per sua madre, e ha tranquillizzato i suoi fan sulle condizioni della donna. Le indiscrezioni avevano iniziato a circolare a causa del suo messaggio in cui aveva scritto “Forza mamma!”, senza spiegare quali fossero le reali ragioni per cui la donna si trovasse in ospedale.

A proposito dell’emergenza Coronavirus Francesca Manzini ha rivelato che forse, durante questa quarantena, sarebbe scoccato per lei il colpo di fulmine: a presentarle il ragazzo che le sta facendo battere il cuore sarebbe stata sua sorella.

I due si sono conosciuti in videochiamata: “Mi chiama mia sorella in videochiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. (…) Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando”, ha rivelato la conduttrice, da poco tornata single.