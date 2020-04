Il botta e risposta tra Maria De Filippi e Linus continua: lo speaker radiofonico ha replicato alle parole della conduttrice.

Ad Amici di Maria De Filippi la conduttrice aveva chiesto in maniera velatamente polemica come mai a Radio Deejay non mandassero mai in onda le canzoni dei concorrenti del talent. Immediata la risposta di Linus, speaker radiofonico di Radio Deejay.

Maria De Filippi contro Linus

Botta e risposta a distanza tra Maria De Filippi e Linus. La conduttrice ha chiesto come mai a Radio Deejay non venissero mai trasmesse le canzoni dei concorrenti del suo talent, e aveva detto: “Linus è ostico”, con fare tra lo scherzoso e il polemico. Il conduttore a qualche giorno di distanza ha replicato, spiegando che in radio loro manderebbero soltanto le canzoni certificate. “Vedi, Maria, le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto.

Da noi quando passano le canzoni sono già certificate”, ha risposto lo speaker radiofonico. Linus ha anche aggiunto che non avrebbe motivi per non trasmettere le canzoni di Gaia, che tra l’altro considererebbe anche molto brava.





Gaia Gozzi è stata la vincitrice di quest’ultima edizione del talent: classe 1997, ha conquistato la vittoria con il 53% dei voti in suo favore. A X Factor Gaia aveva raggiunto la finale, arrivando persino al secondo posto. Poi, finalmente, ad Amici la vittoria: durante la finale la giovanissima cantante si è esibita in duetto con Emma Marrone. Proprio Real Brown ha commentato la vittoria di Gaia dicendo: “È stata un’immagine forte, poverina, non credo che sia stato pazzesco per loro esibirsi senza il pubblico.”