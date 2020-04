Morto il padre di Matilde Brandi: “Sei stato un guerriero”

Matilde Brandi, distrutta dal dolore e in isolamento per via del Coronavirus, ha annunciato la scomparsa di suo padre.

Con un drammatico post sui social Matilde Brandi ha annunciato di aver perso suo padre, a un anno esatto di distanza dalla tragica scomparsa di sua mamma. Nel suo post via social la ballerina ha fatto capire quanto, a causa dell’isolamento e dell’impossibilità a spostarsi, il dolore per questa perdita sia se possibile ancora più straziante.

Matilde Brandi: morto il padre

Con un post via social Matilde Brandi ha pianto suo padre, scomparso a quasi un anno esatto di distanza dalla sua adorata mamma. La ballerina ha scritto che non essendo potuta stare accanto al genitore – per via dell’isolamento imposto per l’emergenza Coronavirus – questo lutto sarebbe se possibile ancora più doloroso. “E’ una perdita seria, un dolore dentro il dolore, qualcosa che scuote le radici delle persone”, ha scritto la ballerina nel suo drammatico post, che ha commosso fan, amici e colleghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 8 Apr 2020 alle ore 10:01 PDT







In centinaia le hanno scritto per esprimerle il loro affetto e il loro dispiacere in un momento tanto difficile.

“L’aspetto più atroce di questo periodo è che tra le libertà che abbiamo perduto c’è anche quella di condividere, nelle forme che da sempre ci appartengono, il dolore per la morte di un genitore o di un congiunto!”, ha scritto Matilde Brandi, che per ricordare suo padre ha condiviso con i fan una foto in cui è ritratta insieme all’uomo e alle sue due bambine, le gemelle Aurora e Sofia. La showgirl ha avuto le sue due figlie dal commercialista Marco Costantini, suo attuale compagno.