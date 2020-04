La madre di Nadia Toffa ha voluto ricordare sua figlia con un commovente video inedito.

In un video inedito la madre di Nadia Toffa, la signora Margherita Rebuffoni, ha deciso di ricordare ancora una volta i momenti felici e spensierati vissuti accanto a sua figlia, scomparsa a causa di un tumore il 13 agosto 2019.

Nadia Toffa: il video inedito

La madre di Nadia Toffa ha condiviso un video inedito della conduttrice tragicamente scomparsa ripercorrendo alcuni momenti felici della sua infanzia spensierata e della sua giovinezza (tra i tanti uno in cui, da adolescente, aveva organizzato per gioco una sorta di “telegiornale improvvisato”, dimostrando fin da giovanissima la sua passione per il giornalismo).

In tanti sono stati felicissimi di poter vedere le immagini della conduttrice tanto amata, e che in poco meno di due anni è scomparsa a causa di un terribile cancro.

Margherita Rebuffoni, la madre di Nadia Toffa, ha ribadito più volte di voler tenere in vita il messaggio di sua figlia, e ancora una volta lo ha fatto condividendo il tenero video inedito della conduttrice.

In tanti l’hanno ringraziata per il suo gesto e le immagini sono state condivise anche dal famoso conduttore Gianluigi Nuzzi, molto legato alla famiglia di Nadia Toffa. La giovane conduttrice, che aveva solamente 40 anni, è scomparsa il 13 agosto 2019 dopo due anni di battaglia contro il cancro, e ancora oggi sono in tanti a ricordarla con messaggi d’affetto attraverso i social.