Ricky Martin ha deciso di presentare al mondo intero il suo quarto figlio, il piccolo Renn Martin Yousef.

A grande richiesta Ricky Martin ha accontentato i suoi fan e, approfittando del tempo trascorso in famiglia a causa dell’emergenza Coronavirus, il cantante ha mostrato ai fan via social il suo quarto figlio: Renn Martin Yousef.

Ricky Martin: il quarto figlio

Ricky Martin e suo marito, Jwan Yousef, sono più felici che mai: dopo il matrimonio e la nascita dei loro primi 3 figli lo scorso ottobre i due sono diventati genitori per la quarta volta del piccolo Renn Martin Yousef, avuto tramite madre surrogata nell’autunno 2019. Approfittando del tempo trascorso in casa a causa dell’emergenza Coronavirus il cantante ha deciso di presentare al mondo il suo quarto genito, postando una tenera foto via social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky (@ricky_martin) in data: 7 Apr 2020 alle ore 11:07 PDT







Oltre al piccolo Renn Martin, nato nell’autunno 2019, Ricky Martin e suo marito (il pittore Jwan Yousef) hanno anche altri tre figli: i gemelli Matteo e Valentino (nati nel 2008) e la piccola Lucia (nata nel 2018). “La gioia più grande? I miei bambini che quando torno a casa corrono verso la porta gridando: “Papà, papà, bentornato””, ha dichiarato il cantante, più felice che mai.

In tanti sui social hanno fatto i loro complimenti a Ricky Martin per la sua splendida famiglia e per l’ultimo arrivato, il piccolo Renn, che non vedono loro di conoscere meglio grazie ad altre foto sui social.