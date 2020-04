Da poco sbarcata sui social, Sandra Milo ha pubblicato il suo primo post dedicato a un'angosciante problema: ecco di cosa si tratta

Sandra Milo è apparsa davvero disperata in un video dove ha comunicato i suoi dubbi sulla fine di alcuni uccelli. “Dove sono finiti?”, si è domandata l’attrice, per poi precisare: “Non avrei mai pensato che un giorno avrei fatto un video per parlare con voi di uccelli. In un momento così tragico, drammatico e così difficile che stiamo attraversando esistono però anche problemi minori”.

Sandra Milo diventa social

Sandra Milo si è quindi chiesta dove siano finiti gabbiani, cornacchie e passerotti, dei quali a lei mancano “i loro cip cip”. La sua preoccupazione si è poi rivolta alle rondini, che non sono tornate ad “annunciare la primavera, il cambiamento, il rinnovamento”. Sandrocchia ha infine rivolto un appello per cercare di risolvere la situazione “Possiamo fare qualcosa per risolvere questo problema? Perché è un problema!”.

Ecco dunque la clip della mitica Sandra:

Sandra Milo anche ornitologa ci spiega il problema dei passerotti e delle rondini mangiate dai loro fratelli. PRENDO QUELLO CHE HA PRESO LEI! pic.twitter.com/OkVxLxOB4U — sBronzoDiRiace (@sbronzodiriace_) April 7, 2020

Nel giro di poche ore, il video è diventato virale, con migliaia di condivisioni sui social. Anche la figlia Debora Ergas, giornalista in Rai, ha commentato con uno “scatenata” la performance della popolare madre. Infine la donna ha anche aggiunto un inedito racconto: “Mi ha chiamato mia madre. Ci sei su Facebook? Sì mamma, perché? Perché volevo dirti che ho aperto il mio profilo”. A 87 anni da poco compiuti, ci voleva dunque il Covid-19 per convincerla a prendere dimestichezza col web!