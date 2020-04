Roberta Di Padua del trono over di Uomini e Donne ha scatenato il web per via di un video dove si mostra in costume: i commenti dei fan

Un recente post di Roberta Di Padua di Uomini e Donne pubblicato su Instagram ha di fatto scatenato un’accesissima polemica. Cosa è dunque successo esattamente? La bella Dama del Trono Over del noto dating show mariano si è mostrata in un video indossando un costume a dir poco striminzito, che ha messo in evidenza le sue grazie. La donna ha poi commentato il tutto con la didascalia “L’estate addosso, effetto quarantena”, senza arrivare a immaginare che sarebbe stata pesantemente criticata. L’accusa principale a lei rivolta è stata quella di aver indossato un indumento troppo succinto e frivolo in un periodo grave come quello attuale, soprattutto perché è mamma.

Roberta Di Padua replica alle accuse

Dopo aver ricevuto tali accuse da parte degli utenti, la protagonista di Uomini e Donne ha cercato di rispondere gentilmente alle polemiche.

Alla fine, tuttavia, ha dovuto realizzare una IG Stories dove ha coinvolto persino il figlio a dimostrazione di come le critiche fossero sterili. Roberta ha così ringraziato le donne non invidiose, per poi precisare: “Se non metto foto in costume si ferma l’emergenza? Ditemelo che compra il burqa. E poi, al mare con chi ci vado? Con mio figlio o da sola?”. L’autodifesa della Di Capua è a onor del vero logica, anche se difficilmente creerà l’effetto sperato. Restano infatti ancora molti i pensati attacchi che la donna sta ricevendo su Instagram.