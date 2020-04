A distanza di dieci anni, Vittoria Puccini ha deciso di rivelare il vero motivo della rottura con Alessandro Preziosi: le parole dell'attrice

Senza dubbio sono stati i protagonisti di una delle coppie più belle dello spettacolo. Parliamo chiaramente di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, che si conobbero sul set della fortunata serie tv Elisa di Rivombrosa. I due diedero inizio a una romanticissima storia d’amore nel 2004, finita poi nel 2010. Non si sono mai sposati, ma sono genitori di Elena, che oggi è un’adolescente. Ad ogni modo, come mai decisero di lasciarsi?

Vittoria Puccini si apre

Ecco dunque che a distanza di tanto tempo, la bellissima attrice toscana ha deciso di confessare il vero motivo della loro separazione. Dopo ben dieci anni dal loro addio, Vittoria Puccini ha precisato come si siano lasciati inizialmente in modo brusco, con rapporti piuttosto tesi. Poi, però, per il bene della figlia, hanno entrambi deciso di mettere da parte il rancore e si sono riavvicinati.





Così, in una lunga intervista, la bella interprete di Elisa di Rivombrosa ha ammesso: “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio.

Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa. Per questa separazione ho sofferto molto”. L’attrice ha poi confessato di aver avuto molta paura per le possibili conseguenze della separazione sulla figlia. Per fortuna, in ogni caso, sia lei sia Alessandro Preziosi sono stati capaci di far sentire sempre Elena al primo posto. Conciliando i rispettivi impegni di lavoro, hanno fatto di tutto affinché la ragazzina potesse vedere con regolarità tutti e due i genitori e crescere in serenità e armonia.