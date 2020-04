Adriana Volpe svela quale programma le piacerebbe condurre

Adriana Volpe si racconta: dai progetti futuri ai suoi sogni nel cassetto, compresa l'idea per un nuovo programma.

In un’intervista social con l’ex gieffina Giulia Salemi, Adriana Volpe ha svelato quale tipo di programma vorrebbe condurre. Giulia Salemi ha anche chiesto alla conduttrice se sarà la prossima a condurre il Gf Vip.

Adriana Volpe: un nuovo programma?

In un’intima intervista con Giulia Salemi Adriana Volpe ha rivelato i suoi progetti futuri e i suoi sogni nel cassetto, ma a proposito di un’ipotetica conduzione al prossimo Grande Fratello Vip si è limitata a risponde: “Ma magari!”





Per quanto riguarda il programma “dei suoi sogni”, la conduttrice ha dichiarato che le andrebbe bene un qualsiasi orario e che però le piacerebbe condurre un format “che abbracci tutta la famiglia”. Avendo lei una figlia piccola (sua figlia Giselle, avuta dal marito Roberto Parli) vorrebbe un programma che andasse bene anche per i più piccoli.

“Un po’ come una casa, la casa degli italiani, dove si può fare interviste e rimanere sull’attualità ma allo stesso tempo intrattenimento semplice e posato, adatto a tutti”, ha dichiarato la conduttrice.

Che qualcuno dei vertici televisivi abbia ascoltato le sue richieste e le conceda questa possibilità?

La conduttrice, uscita dal Gf Vip da qualche settimana, ha dovuto affrontare il terribile lutto per la morte di suo suocero (scomparso per Coronavirus). Dopo l’uscita dal Gf Vip, in un’intervista, Adriana Volpe ha lanciato una frecciatina contro l’ex collega Giancarlo Magalli che nonostante le abbia chiesto pubblicamente di fare la pace non le avrebbe inviato neanche un messaggio di condoglianze. La lite tra i due è finita in tribunale, e chissà quali saranno gli ulteriori sviluppi.