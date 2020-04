Chi è Niccolò Conte, il figlio del premier Giuseppe Conte

Il figlio di Giuseppe Conte? In tutto e per tutto simile a lui. Tutto quello che c'è da sapere su Niccolò Conte.

Il premier italiano Giuseppe Conte ha un unico figlio, nato durante il suo matrimonio (naufragato) con Valentina Fico. Conte ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua famiglia e solo in un’occasione ha mostrato suo figlio attraverso i social.

Giuseppe Conte: il figlio Niccolò

Giuseppe Conte ha un unico figlio, Niccolò, nato nel 2007 dalla storia d’amore tra il premier e la sua ex moglie, Valentina Fico. Il piccolo – che condividerebbe col padre l’amore per il calcio – sarebbe stato presentato da suo padre a “mezzo social” solo in un’occasione (Natale 2019) e senza l’aggiunta di altre informazioni in merito.

Anche noi ci dedichiamo agli addobbi natalizi.

Buona domenica a tutti! pic.twitter.com/HU3YknddQU — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 8, 2019

A quanto sembra comunque padre e figlio avrebbero un ottimo rapporto e oggi, com’è noto, il premier è legato a Olivia Paladino, figlia dell’imprenditore Cesare Paladino e dell’attrice svedese Ewa Aulin.

Lui e la sua ex moglie, Valentina Fico, avrebbero sempre mantenuto rapporti pacifici per il bene del figlio Niccolò.

Giuseppe Conte ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata e sulla sua famiglia, e non si hanno molte notizie a tal proposito. L’attuale compagna del premier, Olivia Paladino (16 anni più giovane del premier) sarebbe una manager e sembra che si occupi di gestire gli affari della sua famiglia. Suo padre è proprietario di un lussuoso albergo a Roma mentre la madre è la nota attrice di fama internazionale Ewa Aulin. Anche la Paladino ha già una figlia, Eva, avuta da una precedente relazione.