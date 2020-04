Rihanna ha messo da parte le divergenze avute con suo padre dopo che l'uomo è risultato positivo al Coronavirus.

Il padre di Rihanna è risultato positivo al Coronavirus e la cantante – nonostante abbia un rapporto piuttosto freddo con il genitore – avrebbe fatto un gesto estremamente generoso nei suoi confronti.

Il padre di Rihanna ha il Coronavirus

Ronald Fenty, il padre della cantante di fama mondiale Rihanna, ha contratto il Coronavirus e ha trascorso diverse settimane piuttosto difficili a causa della malattia. Sua figlia, impegnata in prima linea per combattere l’emergenza Coronavirus – alla quale ha dedicato contributi e donazioni – avrebbe fatto dono a suo padre di un respiratore, così da poterlo salvare durante le crisi respiratorie più gravi. A rivelarlo sarebbe stato proprio il padre stesso di Rihanna, con il quale la cantante avrebbe tuttavia un rapporto non facile.





“Credevo che sarei morto. Ha fatto tanto per me, lo apprezzo“, ha dichiarato l’uomo, mentre Rihanna ha preferito tacere sulla vicenda, forse proprio a causa del rapporto piuttosto difficile che avrebbe avuto col padre prima di adesso.

Non si tratta dell’unica popstar di fama internazionale ad essere coinvolta in prima persona nell’emergenza Coronavirus: come lei anche la cantante statunitense Pink ha rivelato al mondo intero, via social, di aver contratto il virus insieme a suo figlio di tre anni, Jameson.

Pink ha dichiarato che per lei sarebbe assurdo che negli Stati Uniti il test per la malattia non sarebbe praticamente accessibile (i costi si aggirerebbero intorno ai 3000 euro a tampone) e ha esortato i suoi fan a restare in casa per proteggere il più possibile se stessi e i loro cari dal contagio.