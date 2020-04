Coronavirus, il messaggio di Ultimo: “Sto male, ho paura”

Ultimo ha usato i canali social per esprimere la sua paura per ciò che accadrà a causa dell'emergenza Coronavirus.

A differenza di molte altre star che hanno utilizzato i social per rincuorare i propri fan per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, Ultimo non ha nascosto ai suoi follower di essere spaventato e di non voler mandare messaggi negativi.

Ultimo: il messaggio sul Coronavirus

Con un messaggio spiazzante via social Ultimo ha aggiornato i fan sulle sue considerazioni sui concerti (molti dei quali annullati) e sulla situazione per l’emergenza Coronavirus. Il cantante non ha nascosto di essere spaventato per ciò che potrebbe accadere a causa dell’epidemia e ha dichiarato anche di non volersi affidare a slogan fasulli come “andrà tutto bene”, i quali non rispecchierebbero il suo pensiero.





“Sono il primo a soffrire di questa situazione. Il primo ad avere paura. La paura… siccome leggo solo slogan positivi tipo ‘andrà tutto bene’ , beh io non sono il tipo.

Preferisco dire ‘sto male’ che riempirmi di falsa positività”, ha scritto il cantante.

Al momento il suo tour – così come quello di molte altre star – è rimandato a data da destinarsi e del resto, a causa dell’emergenza, sono molti gli eventi e i programmi che sono stati annullati o rimandati. In tante tra le star sui social hanno cercato di mostrare la loro solidarietà ai fan organizzando dirette e flash mob via social. Qualcun altro, come J Ax e Ultimo, ha preferito invece sottolineare come in questo momento possa essere preferibile il silenzio e la riflessione. In tanti sui social hanno mostrato di condividere il pensiero del cantante e si sono detti estremamente preoccupati per la situazione causata dall’epidemia.