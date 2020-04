Daniela Martani ha aspramente commentato le pantofole di visone sfoggiate da Chiara Ferragni: le parole di fuoco dell'ex gieffina

Chiara Ferragni, ormai regina incontrastata dei social, è anche lei in quarantena come tutta Italia. Negli scatti più recenti pubblicati su Instagram, la nota influencer è dunque spesso apparsa in tenuta casalinga, ma pur sempre con un tocco glamour. Così, per esempio, ai suoi piedi sono state viste delle vistosissime pantofole di pelo, che però l’hanno portata dritta dritta anche stavolta nel mirino degli haters. Tra questi una voce in particolare si è alzata più delle altre contro l’influencer di Cremona: si tratta nel dettaglio dell’ex gieffina Daniela Martani.

Osservando dunque le foto private della bionda influencer, molti hanno notato un particolare piuttosto appariscente. Si è trattato per l’appunto delle sue pregiate pantofole in pelliccia di visone, firmate da un noto marchio di moda.

L’accessorio di super lusso della Ferragni ha pertanto sollevato un vespaio di critiche e polemiche sul web. Capofila della battaglia social contro di lei è stata Daniela Martani, da sempre animalista e vegana convinta.

Daniela Martani non perdona Chiara Ferragni

Nei vari contenuti social postati nella sua quotidianità, Chiara Ferragni ha dunque spesso mostrato con orgoglio le sue magnifiche ciabatte. Ma proprio tali calzari hanno dato vita a un vero toto-prezzi online, dove molti si sono chiesti quale potesse essere il costo dell’accessorio extra chic. Ecco dunque che l’ex gieffina Daniela Martani, ai microfoni de La Zanzara, ha palesato senza troppe remore il proprio pensiero sui coniugi Vip.





“Vogliono fare i buonisti dell’ultima ora. Per colpa loro saranno stati ammazzati milioni di animali per diventare le ciabatte della Ferragni.

Le pantofole in visone che indossa sono roba vergognosa, diciamolo a tutta l’Italia”. Il prezzo della calzature, ad ogni modo, pare si aggiri intorno ai mille euro.