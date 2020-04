Fedez ha raccontato in una recente diretta social le sue prestazioni, coinvolgendo anche Chiara Ferragni: il divertenete siparietto

Durante questa lunga quarantena, Fedez ha sempre cercato di intrattenere in diversi modi i suoi fan. Dopo i concerti dal balcone della sua casa milanese, nelle scorse ore il rapper lombardo ha realizzato una nuova diretta social con l’amico Luis. Durante la ripresa live, il cantante ha così confessato di non essere molto bravo nel reggere l’alcol, tanto da essere già un po’ brillo.





Fedez ripreso da Chiara

“Sono un po’ ubriaco, ragazzi, ho bevuto due mezzi bicchieri di vino. Non bevo da un mese e mezzo e non è che reggo…”. Così ha dunque sottolineato Fedez, mentre lo youtuber, per tutta risposta, ha tirato in ballo Chiara Ferragni: “Stasera zuppi tua moglie“. Fedez, contento all’idea, ha specificato “ci sto”, ma la Ferragni l’ha subito guardato male offendendosi.

Poco dopo Fedez ha domandato alla cara consorte di tornare vicino a lui, altrimenti si sarebbe offeso.

L’imprenditrice digitale gli ha quindi domandato cosa avrebbe ottenuto in cambio se avesse accolto questa sua richiesta. La risposta del rapper è stata a dir poco spiazzante, meritandosi persino l’appellativo di “trash” dalla stessa cremonese. La scena, come ovvio, ha scatenato l’entusiasmo e l’ironia di molti fan, che si sono a dir poco scatenati nei commenti. Ecco dunque il divertente siparietto tra i due coniugi più social d’Italia: