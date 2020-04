Lo sfogo di Gianni Sperti è contro Paola Barale? Le parole

Il lungo sfogo di Gianni Sperti via social sembra fare dei chiari riferimenti alla fine della sua storia con Paola Barale.

Paola Barale e Gianni Sperti si sono sposati giovanissimi e si sono separati dopo appena 4 anni unione. La showgirl non ha mai fatto segreto di non aver conservato “nulla di buono” da quel rapporto, e Sperti – che finora aveva preferito il silenzio – ha scritto un lungo messaggio che sembra proprio interessato a lei.

Gianni Sperti contro Paola Barale

Gianni Sperti ha affidato ai social un suo lungo sfogo a un non meglio precisato destinatario che, secondo molti, sarebbe la sua ex moglie, Paola Barale. La showgirl non ha nascosto di aver definitivamente chiuso con Sperti dopo la fine del loro matrimonio, e in un caso aveva detto: “Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono”. Nel suo sfogo via social Sperti ha scritto: “Invece di pensare all’odio e al male che pensi ti abbiano fatto, cerca le risposte dentro di te e cambia, prova a seminare amore e troverai la tua pace”, che ce l’avesse proprio con la sua famosa ex moglie?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) in data: 9 Apr 2020 alle ore 9:16 PDT







L’opinionista di Uomini e Donne – come tutti del resto – sta trascorrendo il tempo della quarantena in auto isolamento, in casa da solo.

Attraverso i social ha mostrato ai fan di aver preparato il pane fatto in casa e ha risposto loro a proposito di alcune domande riguardanti il suo pensiero sull’emergenza Coronavirus. Uomini e Donne, come molti altri programmi, è stato interrotto a causa dell’epidemia.