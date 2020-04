In piena emergenza Coronavirus Papa Francesco ha stupito i fedeli telefonando in diretta TV.

In via del tutto eccezionale Papa Francesco ha telefonato in diretta alla trasmissione di Lorena Bianchetti su Rai1, A sua Immagine. Il Pontefice ci ha tenuto a dire alcune parole per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus.

Il Papa: la telefonata in diretta tv

Non era mai accaduto prima che il Papa telefonasse in diretta TV, e invece ora che la pandemia è in atto in tutto il mondo e il clima è fortemente teso ovunque, il Pontefice ci ha tenuto a dire qualche parola di conforto e ha usato proprio il mezzo televisivo.

La conduttrice di A sua Immagine è rimasta stupida nel ricevere la chiamata di Papa Francesco, che sarebbe stata del tutto inaspettata. “Ha riconosciuto la voce?” Ha chiesto il Papa, ricevendo la risposta affermativa di Lorena Bianchetti. “Vi voglio dire che vi voglio bene”, ha detto Papa Francesco, rivolgendo poi subito il suo pensiero ai medici, agli infermieri e a tutti coloro che in questo momento starebbero mettendo in gioco la loro vita pur di salvare il prossimo.







“Penso ai medici, agli infermieri, suore, sarcerdoti, morti al fronte come soldati.

Hanno dato la vita per amore. (…) Oggi ci sono crocifissi che muoiono per amore. Penso a questo”, ha dichiarato il Santo Padre che, nelle settimane precedenti, ha officiato la messa in una piazza San Pietro deserta a causa delle misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus.