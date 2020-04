Dopo l'emozionante finale del Grande Fratello Vip 4, Sossio Aruta ha mandato un messaggio di ringraziamento ai fan: le parole dell'ex cavaliere

Mercoledì 8 aprile è andata in onda la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso dei tre mesi di programma, sono state davvero tante le emozioni che hanno coinvolto i concorrenti, sapientemente guidati dal novello conduttore Alfonso Signorini. Gli scontri super agguerri tra i Vip hanno del resto portato a decretare i tre super finalisti del reality show, lasciando non poco sgomenti i telespettatori da casa.





Il primo ad andare in nomination flash è stato infatti Sossio Aruta, che si è scontrato con Antonella Elia. Quindi è stata la volta di Paolo Ciavarro, vincitore contro Aristide Malnati, e infine di Patrick Rey Pugliese contro Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura, contro ogni aspettativa, è risultata la favorita del pubblico, buttando fuori uno dei veterani del programma Mediaset.

Proprio lei, del resto, si è poi aggiudicata la vittoria, mostrandosi in prima persona incredula per il traguardo raggiunto.

Sossio Aruta ritorna alla realtà

Arrivato sostanzialmente terzo, dopo la finale del Gf Vip Sossio Aruta è dunque tornato subito dalla sua famiglia, da cui è stato lontano per circa un mese e mezzo. Durante il tragitto in auto ha però voluto mandare un messaggio di ringraziamento a tutti i suoi fan, che lo hanno sostenuto e supportato durante questa sua nuova avventura televisiva. Il messaggio dell’ex cavaliere di Uomini e Donne è stato davvero emozionante, come traspare dal video postato su Instagram.