Le star in quarantena si dedicano alle pulizie: le foto

Da Diletta Leotta a Chiara Ferragni, sono tante le star e le vip che in quarantena hanno deciso di dedicarsi alle pulizie.

Approfittando della maggior quantità di tempo da trascorrere in casa a causa della quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus, sono molte le star e i personaggi del mondo dello spettacolo che, inaspettatamente, si sono mostrati mentre erano intenti a fare le pulizie domestiche.

Star in quarantena: le pulizie

Da Maria De Filippi (sorpresa mentre stirava i panni) a Diletta Leotta (con tanto di straccio per pulire i pavimentimenti) sono veramente tante le personalità dello show business che hanno deciso di sfruttare una parte del tempo in quarantena per mettere a lucido le proprie case. Ovviamente poi non potevano mancare i selfie appositi per i fan, così da mostrare il lavoro fatto.

Anche Chiara Ferragni si è dedicata alle pulizie di primavera, ma suo marito Fedez non ha mancato come al solito di prenderla in giro.

Ha fatto il giro dei social una foto in cui Maria De Filippi è stata immortalata mentre era intenta a stirare.

Lei e Maurizio Costanzo stanno in quarantena nella loro casa di Roma e hanno ammesso di sentire la mancanza di figli e nipoti.

Barbara D’Urso oltre alle pulizie ha deciso di dedicarsi alla preparazione di manicaretti fatti in casa, ma secondo i fan ci sarebbero dubbi sul fatto che la conduttrice stia davvero trascorrendo la quarantena in solitaria nel suo appartamento.