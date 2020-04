Il matrimonio di Tina Cipollari con il compagno Vincenzo Ferrara è saltato: cosa è successo nella vita sentimentale della bionda vamp?

A quanto pare, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sposeranno più, almeno per il momento. Sembra che la bionda opinionista di Uomini e Donne avesse intenzione di coronare il suo sogno proprio in questi giorni, ma tutto sarebbe ora saltato. Come mai? Cos’ha spinto la vamp delle vamp a prendere questa drastica decisione?

Tina e Vincenzo, matrimonio rinviato?

Nonostante i due non abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo, si è appreso come Tina e Vincenzo abbiano dovuto rinunciare alla cerimonia. Nella drammatica situazione di emergenza dettata dal Coronavirus, i decreti governativi hanno di fatto bloccato tutte le possibili cause di assembramento. Tra esse figurano appunto anche i matrimoni, pertanto la decisione della coppia non sarebbe causata da una fatidica crisi, come più volte ventilato nei mesi scorsi. La motivazione risiede esclusivamente nel difficile momento che l’Italia e il mondo intero si trovano ad affrontare.





I pettegolezzi sulle nozze sfumate di Tina Cipollari con il suo compagno erano circolati con una certa insistenza già a partire dallo scorso dicembre.

Allora si era anche parlato di un allontanamento fra i due, che però venne subito smentito. I due si sarebbero dovuti sposare dunque già a marzo a Firenze, con una festa tra pochi intimi, ma il tutto è stato spostato a data da destinarsi. Tina resta quindi ancora follemente innamorata di Vincenzo, che potrebbe forse diventare finalmente suo marito a fine estate. Ovviamente crisi sanitaria permettendo, come tutti ci auguriamo dal profondo del cuore.