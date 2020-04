Valeria Marini ha lasciato aperta la possibilità di far causa alla collega Antonella Elia per via di quanto successo nella casa del Gf Vip

Come sappiamo Valeria Marini è stata una delle concorrenti del Gf Vip 4. Pur se entrata in ritardo rispetto alla maggior parte degli altri suoi compagni, è stata comunque una delle vere protagoniste della quarta edizione del noto reality show di Canale 5. Proprio a proposito di questa sua esperienza televisiva, la diva stellare ha deciso di rilasciare una nuova intervista, dove è peraltro tornata a parlare della sua “acerrima nemica” Antonella Elia.

Valeria Marini: azioni legali?

Queen Valery ha dunque rivelato che non sa ancora se darà il via ad azioni legali contro la collega. “Quello che è accaduto è stato molto pesante, meglio dimenticare. Non mi sono piaciute le mani addosso e gli insulti che ho ricevuto. Azioni legali? Forse, per adesso non lo so, ci penseranno i miei avvocati“.

L’attrice ha poi precisato di avere al momento un solo pensiero in testa, ossia quello di dare una mano nell’emergenza Coronavirus. “Sto raccogliendo fondi fra i miei conoscenti per poter inviare più macchinari possibili alle strutture. La televisione dovrebbe lanciare i giusti messaggi… Chi insulta, offende e mette le mani addosso dovrebbe essere squalificato”.





A proposito della Valeria nazionale, il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di notare la sua assenza alla finale del Gf Vip 4, peraltro annunciata anche da Alfonso Signorini. La vamp e la scrittrice Barbara Alberti sono state di fatto le uniche due vip a non essere presenti all’ultima puntata del programma. Forse la Marini era troppo impegnata su altri fronti? Oppure la sua sarà stata una muta protesta per quello che è successo nella casa con la Elia?