La conduttrice del talk-show pomeridiano si è commossa al termine della puntata di venerdì 10 aprile e ha chiesto scusa ai suoi fan.

Barbara D’Urso si commuove in diretta a Pomeriggio 5. La conduttrice partenopea – al centro delle polemiche nelle ultime settimane con una petizione online che la vorrebbe fuori dalle reti Mediaset – continua a far registrare ottimi numeri in termini di share. E il suo Pomeriggio 5, del resto, è uno dei programmi più seguiti dagli italiani negli anni, specie in questo periodo di quarantena e coronavirus. Carmelita sta provando a offrire anche servizio pubblico con interviste ai sindaci di Italia (su tutti Cateno De Luca e Jole Santelli) ma non disdegna le soft news per allietare questi duri giorni al proprio pubblico. Ma nella puntata di venerdì 10 aprile anche Barbara D’Urso ha avuto un crollo emotivo a Pomeriggio 5. Questi giorni così difficili coincidono con il periodo della Santissima Pasqua, una ricorrenza religiosa molto sentita in Italia.

Quest’anno sarà diversa: tantissimi sono costretti a trascorrerla in casa da soli, lontani dagli affetti più cari. Ed è per questo che Barbara D’Urso ha voluto mandare un forte pensiero anche a loro.

Barbara D’Urso piange a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso nella puntata di venerdì ha augurato a tutti buone feste e ha annunciato che per la prima volta andrà in onda lunedì di Pasquetta, ma proprio mentre salutava i telespettatori di Pomeriggio 5 si è commossa. Un nodo in gola che è arrivato all’improvviso e in diretta: “Che mi succede? Veramente Buona Pasqua a tutti, con il cuore. Scusate, mi sono commossa”. Le lacrime di Barbarella non sono passate inosservate ai suoi fedelissimi fan che sui social hanno voluto sottolineare la bontà d’animo della conduttrice napoletana.

Su Twitter e Facebook sono stati tantissimi i messaggi indirizzati a Barbara D’Urso, padrona di casa a Pomeriggio 5: “Vederla commossa con il nodo alla gola augurare Buona Pasqua mi fa capire ancora una volta la meravigliosa Donna che è oltre ad una instancabile professionista” è il pensiero di un suo fan in un cinguettio.

E ancora, c’è chi evidenzia come: “Anche lei, come tutti noi, stia soffrendo per tutta questa situazione, lontana dai figli e dalle persone a cui vuole bene. Stiamo a casa questa Pasqua”.

“I soldi non contano nulla”

Il dolore di Barbara D’Urso è condiviso da milioni di italiani. E c’è chi spiega, con messaggi social, come in questa situazione dovuta al coronavirus i soldi non facciano la felicità: “Mi piacerebbe vederla sempre così vera. Mi ha fatto tenerezza. si commuove. La solitudine è una brutta bestia. Anche se sei famoso e hai un sacco di soldi”. Insomma, una Pasqua diversa per tutti… anche per Barbara D’Urso e i suoi ospiti di Pomeriggio 5.