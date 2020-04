Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 13 al 19 aprile 2020

Amore e lavoro: come saranno questi due parametri dal 13 al 19 aprile secondo l'oroscopo settimanale di Paolo Fox.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le sue previsioni sull’oroscopo settimanale dal 13 al 20 aprile 2020. Qui tutti i dettagli segno per segno relativi ad amore e lavoro e i cambiamenti rispetto alla settimana passata.

Oroscopo settimanale Fox dal 13 al 19 aprile

Settimana complessivamente positiva, soprattutto per Ariete e Leone che vengono quotati con cinque stelle su cinque. Unico segno con soltanto due punti è il Capricorno.

Ariete

Situazione interessante con Mercurio che entra nel segno. In ambito familiare c’è più serenità e in questo periodo anche le coppie più in crisi possono parlare, confrontarsi con la necessaria tranquillità e trovare un punto di accordo.

Toro

Con Marte e Saturno dissonanti, qualche progetto andrà rimandato. I cuori solitari devono predisporsi all’amor senza pensare di trovare subito l’anima gemella e soprattutto senza conferme immediate.

Attorno a giovedì dal punto di vista lavorativo bisognerà mettere in discussione alcune questioni importanti.

Gemelli

La situazione astrologica è intrigante perché Venere sarà in questo segno fino agli inizi di agosto. Presto si potrà esser presi da diverse emozioni e sensazioni davvero speciali. La settimana attuale è ancora in rodaggio ma alcuni incontri potrebbero nascere virtualmente, su internet, per poi trasformarsi in qualcosa di concreto entro l’estate.

Cancro

In questi giorni è facile sentirsi strani e a disagio, tanto più che le situazioni degli ultimi mesi non hanno certo favorito la ricerca di un amore. Ora comunque Saturno non sarà più opposto e tra qualche mese le idee saranno ancora più chiare.

Leone

Gli amori che nascono in questo periodo sono intriganti, anche perché i nati sotto questo segno hanno bisogno di vivere emozioni sincere.

La Luna è favorevole all’inizio della settimana ma tra mercoledì e giovedì bisognerà fare attenzione a come si parla: se qualche storia non ha funzionato, forse non è solo colpa del partner.

Vergine

Non è facile restare tranquilli, anche perché la presenza di Venere dissonante può procurare qualche disattenzione e ci si potrebbe sentire svogliati e senza energia. Anche nelle coppie più rodate ci vuole un po’ di pazienza per superare una piccola crisi dovuta anche alle condizioni del periodo in piena emergenza coronavirus.

Bilancia

E’ difficile resistere alla tensione, che si può riversare su tutto e dunque anche sulle relazioni nate da poco. Quanto alla professione, c’è molto da fare e da recuperare e per chi lavora in proprio entro l’estate arriveranno diverse occasioni.

Scorpione

Settimana favorevole per le copi che vogliono riavvicinarsi: si possono anche affrontare problemi pratici e qualcuno che riguarda la casa.

Unici giorni di disagi mercoledì e giovedì, che si prospettano giornate sottotono.

Sagittario

Si tratta di un periodo in cui possono scatenarsi grani tensioni che potrebbero poi condizionare anche l’amore. Il problema è che manca un po’ di vitalità e ci vorrebbero più stimoli: in ogni caso il consiglio è quello di evitare contrasti, soprattutto nel fine settimana.

Capricorno

Mercurio dissonante invita alla cautela, soprattutto se da poco si è conosciuta una persona anche via social. Si sente sempre di più l’esigenza di trovare qualcuno con cui condividere ideali e amore, ma proprio per questo il rischio è di idealizzare qualcuno che invece è molto lontano da sé.

Acquario

Proprio in questa settimana Mercurio inizia un transito interessante e la Luna mercoledì sarà nel segno. La fine del mese rafforzerà gli incontri nati da poco e si prevedono ritorni di fiamma.

Pesci

La confusione non manca e interessa anche questa settimana.

Anche le coppie migliori possono avere qualche discussione ma sarebbe il caso di limitarle perché Venere sarà insidiosa fino agli inizi di agosto. Meglio dunque evitare contrasti che potrebbero incidere a lungo sulla coppia.