Elettra Lamborghini sul suo aumento di peso: “Mangio come na va**a da monta”

Elettra Lamborghini ironizza sul suo aumento di peso: la quarantena la costringe in casa e spesso si ritrova a mangiare.

Anche Elettra Lamborghini sta passando la sua quarantena a causa del coronavirus nel suo lussuosissimo appartamento. Non potendo uscire di casa, però, passa le sue giornate a mangiare, come molti dei fan, e sui social lancia il suo sfogo. “Volevo postare qualcosa per mantenermi attiva sui social ma sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente s*** e p***. Con Amore, state a casa”. Un’uscita che non è di certo passata inosservata e ha raccolto diversi commenti e critiche. Elettra Lamborghini, forse, volava solo fare un po’ di ironia rispetto al suo aumento di peso.

Elettra Lamborghini sull’aumento di peso

Difficile che un post di Elettra Lamborghini non diventi virale sui social: l’ultimo messaggio riguardo al quarantena, in particolare, era un commento ironico sul suo aumento di peso.

Un’uscita che però, per alcuni dei suoi fan, è stata esagerata. “Sto a magná come na vacca da monta” ha scritto sul suo profilo Instagram, tentanto di pubblicare un messaggio carino per i fan. Poi ha invitato tutti a rimanere in casa.

Visualizza questo post su Instagram Volevo postare qualcosa per mantenermi attiva sui social ma sto a magná come na vacca da monta percui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah ❤️ con Amore ❤️ state a casa 🏡 #TBTclamorosoh Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 10 Apr 2020 alle ore 8:36 PDT

Per molti utenti, infatti, è sbagliato commentare queste tematiche con così tanta leggerezza, visto che molte persone soffrono di bodyshaming quotidianamente. Ma sono i commenti positivi e gli apprezzamenti all’ex giudice di The Voice a prevalere sotto allo scatto impeccabile. Ancora una volta Elettra è riuscita a far parlare di sè.