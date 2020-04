Il mondo della musica ha bisogno di risposte per sapere come agire con i concerti: Tiziano Ferro a Chetempo che fa si appella all'esecutivo.

Ospite di Che tempo che fa, Tiziano Ferro ha approfittato per chiedere chiarezza al governo su come intenda agire per i concerti programmati nei prossimi mesi. I cantanti, i tecnici e tutte le persone che lavorano dietro ad un grande evento hanno infatti bisogno di avere delle risposte.

Tiziano Ferro a Che tempo che fa

In collegamento dalla sua casa di Los Angeles, il cantante ha spiegato come sta affrontando l’emergenza coronavirus senza mancare di esibirsi in diretta intonando Il Conforto, uno dei suoi brani più celebri degli ultimi anni. Dopo aver raccontato di essere tornato negli Stati Uniti esattamente poche ore prima che in Italia scoppiasse l’epidemia, Ferro ha fatto alcune osservazioni sul suo settore che, come molti altri, sta vivendo un periodo di stallo.

L’occasione è fornita da una domanda di Fabio Fazio il quale gli ha chiesto cosa ne sarà delle date dei suoi concerti e se il suo tour è stato rimandato.

Il cantante ha dunque affermato che al momento i suoi eventi sono ancora in piedi perché l’ultimo DPCM ha prorogato le misure di restrizione fino al 3 maggio 2020, senza ancora poter prevedere cosa accadrà dopo.

Però ha invitato il governo a fornire risposte al mondo dell’intrattenimento, anche perché sono migliaia le persone che hanno già acquistato i biglietti. “Noi abbiamo bisogno di sapere se si possono fare concerti. Ad oggi tecnicamente non sappiamo nulla, e lo dico per i fan che chiedono a me, ma non solo a me. A Vasco, a Cremonini, cosa sarà dei loro biglietti“, ha dichiarato. Essendo poi moltissimi coloro che lavorano dietro ad un grande evento per il palco, per l’audio e per tutto il resto, c’è bisogno di sapere in anticipo cosa fare.