Il cantante di Latina, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, polemizza con il Governo per la mancata chiarezza sui concerti.

Questa volta Tiziano Ferro ha fatto cilecca: non si tratta di una performance canora, bensì di un’uscita poco felice da Fabio Fazio. In occasione dell’ultima puntata di Che Tempo che fa, l’artista di Latina ha polemizzato – sulla questione concerti – con il Governo Conte. Il cantante, attualmente negli Stati Uniti – dove vive con il marito -, aveva in programma un tour negli stadi che sarebbe iniziato a giugno. Al momento, a causa dell’emergenza coronavirus, è tutto fermo anche se non è arrivata nessuna conferma circa il rinvio di questi concerti. a chiesto un minuto per trattare un argomento a lui caro: “Non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché si arriva fino al 3 di maggio con l’ultimo decreto”.

Tiziano Ferro polemizza sui concerti

Il cantante di Latina ha ribadito, ospite da Fabio Fazio, come gli artisti abbiano: “Bisogno che il governo si esponga, anche noi ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento.

Quasi mezzo milione di persone hanno comprato, noi siamo bloccati, le persone che lavorano per noi, abbiamo bisogno di sapere se potremo fare i concerti e come ripartire. Abbiamo bisogno di risposte. Siamo al 3 maggio e ad oggi, tecnicamente, non possiamo fare nulla per giugno e luglio”.

Il conduttore di Che tempo che fa, però, ha fatto notare in modo molto elegante che è una situazione che coinvolge tutti e, allo stato attuale, i concerti non sarebbero propriamente un bene necessario. Ferro, risentito, ha replicato precisando: “Non era per far polemica, è giusto che questo si faccia per tutti. Per quanto riguarda noi, tutti i fan ce lo stanno chiedendo, noi non lo sappiamo”.

Io che leggo le vostre critiche qualunquiste e banali a Tiziano Ferro pic.twitter.com/vDuFnm1FeW — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) April 13, 2020

Fan arrabbiati

Anche i fan più accaniti di Tiziano Ferro, questa volta, non sono d’accordo con il proprio idolo. Sui social, sia Twitter che gruppi Facebook dedicati al cantante di Latina, il pensiero degli utenti è unanime: “Ma Tiziano pensa di essere l’unico ad avere problemi con il lavoro? Vuole delle risposte? Magari averne!”, ha scritto un utente di Twitter, e ancora: “Perfino Fazio imbarazzato, veramente fuori luogo il suo intervento”.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni di giornata, i concerti e gli eventi che prevedono una forte affluenza di persone, potrebbero essere sospesi fino alla primavera 2021 rinviando, di conseguenza, tutti i tour in programma questa estate. Anche quello di Tiziano Ferro.