Mentre Alessia Marcuzzi si è mostrata alle prese con le pulizie domestiche, tutti hanno notato un preciso particolare: i commenti sulla presentatrice

Alessia Marcuzzi è senza dubbio una delle conduttrice più stimate nel panorama artistico nazionale. Frizzante, elegante e sempre positiva, la bella romana ha saputo farsi apprezzare in diversi contesti televisivi. Ma come sappiamo bene, la 47enne è anche parecchio attiva sui social, dove ha un profilo Instagram seguito da oltre quattro milioni e mezzo di seguaci. Con loro Alessia condivide spesso i momenti della sua quotidianità, sia lavorativa sia personale. Così, anche in questo particolare periodo di quarantena, sono tanti i video che la conduttrice posta ogni giorno, per la gioia dei suoi tanti fan.

Alessia Marcuzzi: fan notano il particolare

Proprio l’ultima clip pubblicata da Alessia Marcuzzi su Instagram la vede impegnata nella pulizie domestiche. Quello che tuttavia ha colpito maggiormente i suoi follower è però stato un particolare ben preciso, che in molti hanno argutamente còlto.

Mentre si riprendeva con l’aspirapolvere alle 11 di sera, i fan hanno dunque notato le calzature indossate dalla bella romana. Non si trattava infatti di semplici pantofole, ma di un paio di ballerine a punta maculate, che di certo non potevano passare sotto silenzio. Gli ammiratori della Marcuzzi, dunque, oltre a trovarle molto belle e particolari, le hanno mandato numerosi commenti, colpiti dal fatto che lei le utilizzi per fare le pulizie di casa.