La nota blogger di cucina Benedetta Rossi è stata pesantemente offesa sui social: la risposta della donna alle accuse ricevute

Benedetta Rossi, diventata parecchio famosa grazie al suo apprezzatissimo blog di cucina Fatto in casa da Benedetta, è stata pesantemente presa di mira sui social. Soprattuto in questo periodo di quarantena forzata, le sue ricette home made sono parecchio seguite, ma evidentemente non tutti la stimano in egual misura. Nelle scorse ore, ad esempio, è apparso un commento alquanto fastidioso su Twitter, che recita così: “Non potete capire quanto mi infastidisce ‘sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa”.

Benedetta Rossi risponde per le rime

Chiaramente la protagonista di questa invettiva è proprio Benedetta, criticata nella fattispecie da un utente che non ha apprezzato le sue proposte per le decorazioni pasquali. La blogger, nonostante non fosse direttamente menzionata nel tweet, ha però ugualmente mangiato la foglia. Ecco che così è apparsa la sua replica indirizzata all’hater di turno:

non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB…Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati …comunque stacce fratè…il cretino sei tu — Benedetta Rossi (@homemadebybenny) April 13, 2020

Inutile dire che la risposta di Benedetta Rossi è stata immensamente apprezzata da moltissimi follower, che le hanno dimostrano piena vicinanza e stima. Nel mentre, è innegabile come la sua abilità in cucina l’abbia portata a essere una delle blogger più seguite online, anche grande all’allegria e alla semplicità che trasmette in ogni sua pietanze.