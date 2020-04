Bianca Guaccero ha deciso di svelare il motivo per cui ha scelto di indossare una parrucca: la rivelazione della presentatrice

Nonostante le voci su una possibile dismissione, Detto Fatto continua ad andare in onda tramite delle live di Instagram. Ecco così che in una delle ultime dirette l’ex gieffino Jonathan Kashanian ha notato una nuova acconciatura della presentatrice Bianca Gueccero. La showgirl barese ha infatti sfoggiato una nuova frangia, per la quale il collega si è complimentato con lei. “Stai proprio bene con questo nuovo taglio”, ha dunque esclamato Jonathan, ma la conduttrice Rai ha subito messo le mani avanti per evitare possibili polemiche sull’uso di parrucchieri in casa in questo periodo delicato.





Bianca Gueccero: nuovo look

Bianca Gueccero ha dunque precisato di aver provveduto da sola a farsi nuovo look: “Sto facendo tutto da sola. L’ho tagliata io”. Dopo le molte domande dei fan su questa nuova frangetta, l’attrice ha però vuotato il sacco, ammettendo la verità.

Ossia quella di indossare una parrucca perché non ha voglia di tagliarsi i capelli. Dopo altre note Vip dello spettacolo, come Ilary Blasi e Michelle Hunziker, anche la Guaccero ha quindi voluto giocare con il suo look sfoggiando una parrucca. Del resto questo è un uso ormai consolidato da tempo dalle donne della tv americana, che cambiano look anche più volte nel giro di poco tempo.

Per Bianca Guaccero, del resto, non si tratta della prima volta in cui ha indossato una parrucca. Eccola ad esempio alle prese con tale look in un’altra occasione: