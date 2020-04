Caterina Balivo e il messaggio commovente della figlia Cora

Il post di Caterina Balivo ha commosso i fan: la domanda che le ha rivolto sua figlia Cora a proposito della quarantena.

Caterina Balivo sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme alla sua famiglia e attraverso i social non manca di aggiornare i fan su come starebbero trascorrendo il loro tempo insieme. In uno dei suoi ultimi post la conduttrice ha condiviso un commovente messaggio di sua figlia, Cora.

Caterina Balivo: il messaggio della figlia

La figlia di Caterina Balivo, Cora (3 anni) le avrebbe chiesto come mai non si può uscire e andare al parco a giocare con gli altri bambini. A condividere la domanda commovente fatta dalla bambina – in piena emergenza Coronavirus – è stata la stessa conduttrice, costretta a spiegarle che in questo momento non si può uscire. “Ed io le ho dovuto spiegare che non possiamo ancora, che dobbiamo fare ancora un po’ di sacrifici stando a casa”, ha scritto la conduttrice nel suo post che non ha mancato di commuovere ed emozionare centinaia di fan.

Durante l’emergenza Caterina Balivo – il cui programma Vieni da Me è stato sospeso – ha realizzato un nuovo format in diretta streaming insieme a suo marito, Guido Maria Brera, in cui insieme a degli scrittori illustra i loro ultimi libri in uscita.

Attraverso i social la conduttrice ha invitato i suoi fan a restare a casa e ha mandato un messaggio alla città italiana da lei più amata, Milano, il luogo dove sono nati i suoi figli e dove ha trovato l’amore. “Lei è il cuore positivo della nostra Italia bella”, ha scritto la conduttrice in un post per d’incoraggiamento rivolto alla città nel pieno dell’emergenza Coronavirus.