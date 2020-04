Coronavirus, lutto per Elena Morali: le parole

Elena Morali si è lanciata in un duro sfogo contro il Coronavirus, rivelando di aver vissuto un lutto in prima persona.

Elena Morali ha confessato via social che a causa del Coronavirus avrebbe perso un familiare e si è lanciata in un duro sfogo contro l’emergenza Coronavirus, rivelando la sua preoccupazione per ciò che sta accadendo in Italia.

Coronavirus, Elena Morali: il lutto

Con un lungo sfogo via social Elena Morali ha rivelato ai suoi fan la sua preoccupazione per l’emergenza Coronavirus, e in particolare per il fatto di non sapere quando le cose potranno tornare alla normalità. La showgirl in queste ore avrebbe perso un parente proprio a causa della malattia, e a tal proposito ha detto: “E adesso tanti intelligentoni mi diranno ‘guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, te ne sbatti’. No, non me ne sbatto, perché purtroppo oggi è venuta a mancare una persona di famiglia”.





La neo fidanzata di Luigi Favoloso non ha rivelato però di chi si trattasse, e ha continuato a sfogarsi in merito alle situazioni “collaterali” che l’emergenza sta creando, costringendo a stare tante persone a stare in casa senza lavorare.

La morali ha anche detto che a preoccuparla particolarmente sarebbe il fatto di non sapere se e quando potrà tornare a lavorare, e che molte persone come lei hanno certamente bisogno di portare dei soldi a casa o rischieranno conseguenze anche molte gravi. “La gente cosa deve fare? Arrivare a suicidarsi per depressione o per le liti familiari o perché non hanno soldi per mangiare?”, ha scritto la showgirl che starebbe trascorrendo la quarantena insieme al fidanzato, l’ex fiamma di Nina Moric, Luigi Favoloso.