Anche in quarantena Federico Fashion Style non rinuncia al look: il nuovo colore di capelli del popolare hair stylist romano

Nella quarantena così difficile per tutti, ognuno cerca di passare il proprio tempo nel modo che ritiene più opportuno. Così sta facendo anche Federico Fashion Style, che tuttavia non risente della chiusura dei negozi di parrucchieri visto che può fare tranquillamente da sé. Dopo essersi mostrato sui social con un look “casalingo” a dir poco sopra le righe, ecco che nelle ultime ore il popolare hair stylist ha deciso di dare una svolta alla propria capigliatura.

Federico Fashion Style: nuovo look

Ventando da sempre dei fluenti capelli neri naturali, ora Federico Fashion Style ha dunque cambiato colore. L’hair stylist dei Vip ha di fatto schiarito la sua chioma con dei colpi di luce dall’effetto molto naturale. Lasciando le radici e le sopracciglia scure, il noto esperto di tendenza ha pertanto sfoggiato su Instagram dei capelli decisamente più luminosi.

L’operazione, a onor del vero, è stata molto delicata, visto che la differenza rispetto al passato si nota appena.

Visualizza questo post su Instagram Ho schiarito un po’ i capelli mantenendo sempre un effetto naturale…ho dato solo dei piccoli toni di luce, lasciando la radice scura come le mie sopracciglie per non avere troppo distacco….ma i questo periodo un po’ di luce sul viso ci sta! Voi che ne pensate? #change #federicofashionstyle #top #glamour #anzio #roma #milano Colorist @letizia_sophiemaelle Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style) in data: 12 Apr 2020 alle ore 5:26 PDT

Nella didascalia a corredo della foto postata sui social per rivelare il suo nuovo look, Federico ha dunque descritto il lavoro svolto. Insomma, anche in quarantena il parrucchiere non riesce proprio a stare lontano da forbici e phon, anche se per ora si deve accontentare di testare tagli e tinture solo sulla propria testa.