Francesco Totti e i suoi tre figli si concedono un balletto durante la quarantena per l'emergenza Coronavirus.

Francesco Totti e la sua famiglia stanno trascorrendo la quarantena come la maggior parte degli italiani: rimanendo insieme in casa e senza uscire a causa dell’emergenza Coronavirus. Totti e i suoi figli hanno deciso comunque di concedersi un momento di svago e divertimento che è presto diventato virale sui social.

Francesco Totti: il balletto

Insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel (nati rispettivamente nel 2005, nel 2007 e nel 2016), Francesco Totti si è concesso un divertente balletto che è presto rimbalzato da un profilo all’altro sui social. L’ex campione sta trascorrendo con la sua famiglia la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e lui stesso ha ammesso che insieme alla moglie Ilary starebbero trascorrendo il tempo cercando di far studiare i bambini o giocando tutti insieme.

“Lo schieramento di casa Totti mi vede in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani.

Stai a casa ma è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole ‘Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?”, ha scherzato Totti a proposito della quarantena con sua moglie Ilary. Sui social intanto i fan sono impazziti per il tenero sketch che lui e i suoi figli hanno messo in atto col video del balletto, e in tanti hanno come sempre sottolineato la straordinaria somiglianza tra il campione e i due figli maggiori (Cristian e Chanel mentre la piccola Isabel sarebbe identica a sua madre).