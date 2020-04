Gf Vip, Clizia Incorvaia e le gaffe di Paolo Ciavarro: “Ho vinto!”

Tra Clizia e Paolo la complicità è alle stelle: l'ex gieffina ha condiviso alcune delle gaffe fatte dal fidanzato al Gf Vip.

In occasione della diretta pasquale la coppia dell’ultimo Gf Vip 4, formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ha deliziato i fan con siparietti comici e frecciatine. Clizia in particolare ha condiviso alcune delle gaffe esilaranti fatte da Paolo all’interno della casa.

Clizia Incorvaia: le gaffe di Paolo

Come una qualsiasi coppia di fidanzati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono punzecchiati via social. In particolare la bella modella ha condiviso alcune delle “gaffe” commesse da Paolo all’interno della casa, e alla fine soddisfatta ha scritto: “Ho stravinto!”. Tra i tanti video uno in cui si sente dire a Ciavarro “lupus in tabula” invece che “lupus in fabula”, per il divertimento dei fan.





Clizia Incorvaia e Paolo hanno iniziato la loro liaison nella casa più spiata d’Italia e si erano ripromessi che, una volta usciti, si sarebbero incontrati su una spiaggia di Fregene.

A causa dell’emergenza Coronavirus i piani dei due ex gieffini non sono andati come previsto e, per il momento, entrambi sono costretti a trascorrere la quarantena separati l’uno dall’altra.

Per la diretta Pasquale si sono concessi comunque una diretta social in compagnia dei fan, così da mostrare anche che – nonostante la lontananza – la loro storia starebbe proseguendo a gonfie vele. Intanto l’ex marito di Clizia, Francesco Sarcina, sembra aver dedicato una delle sue ultime frecciatine via social proprio alla modella, e in tanti si chiedono che risvolti avrà la storia d’amore tra i due e il matrimonio naufragato della showgirl e il cantante.