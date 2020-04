Dal 20 aprile andrà in onda su Canale 5 l'amatissima saga fantasy di Tolkien, Il Signore degli anelli.

In questo periodo di quarantena per l’emergenza Coronavirus Mediaset – così come le altre emittenti Tv – è stata costrette a rivedere i propri palinsesti e, dopo la saga del maghetto Harry Potter, ha deciso di riproporre anche una maratona de Il Signore degli Anelli.

Il signore degli anelli su Canale 5

Il 20 aprile su Canale 5 andrà in onda il primo capitolo della saga de Il Signore degli Anelli, il film di Peter Jackson tratto dal famoso romanzo fantasy di J.R.R Tolkien. Si tratta di una delle maratone che Mediaset ha organizzato per allietare i cittadini rimasti in casa a causa dell'emergenza Coronavirus, e arriva in seguito a quelle di Harry Potter, I Pirati dei Caraibi e di Jurassic Park. La saga ha vinto complessivamente 17 Oscar e il primo capitolo Il Signore degli Anelli-La compagnia dell'anello si basa sulla sceneggiatura di Peter Jackson, sua moglie Fran Walsh e Philippa Boyens.





A causa dell’emergenza Coronavirus sono tanti i programmi tv che sono stati annullati o rimandati a data da destinarsi.

Per cercare di riempire i vuoti rimasti nella programmazione Mediaset ha deciso di riproporre alcuni film cult o alcune repliche dei programmi tv più amati di sempre.

Il 20 aprile a grande richiesta tornerà in Tv anche il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, il quale avrebbe subito profondi cambiamenti per cercare di andare avanti pur rispettando le norme vigenti e allo stesso tempo proteggere i partecipanti. A quanto pare una delle opinioniste più amate dello show, Tina Cipollari, sarà assente.