Licia Nunez sogna un bambino: la confessione dell'ex gieffina una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip Licia Nunez ha deciso di concedersi un’intervista a cuore aperto dove ha confessato episodi oscuri del suo passato e voglia di rinascita (compresa la maternità).

Licia Nunez vuole diventare mamma

A sorpresa Licia Nunez, che ha lasciato il Gf Vip e ha potuto riabbracciare la fidanzata Barbara Eboli, ha confessato di voler presto diventare madre: “Lei l’ha capito, come ha capito il mio desiderio di maternità maturato in questi ultimi anni. Mi sono sempre detta che sarei voluta diventare madre se ci fossero state le condizioni giuste”, ha dichiarato l’ex Gieffina. Nel passato di Licia Nunez, come lei stessa ha svelato, non tutto sarebbe stato semplice: nel 2003, a seguito di un aborto, attraversò un difficile periodo trovando conforto nell’alcol.





Per molto tempo, ha confessato l’ex gieffina, si sarebbe sentita in colpa per aver perso il bambino e attraversò un duro periodo d’alcolismo in cui smise persino di vedere i suoi genitori e i familiari più cari.

Oggi fortunatamente sembra aver ritrovato la serenità e accanto a Barbara Eboli molto presto diventerà madre per la prima volta.

Al Grande Fratello Vip sono in tanti ad aver seguito il percorso di Licia Nunez e il suo rapporto a “distanza” con la fidanzata, che alla sua uscita dal Gf Vip ha potuto finalmente riabbracciare. Licia Nunez ha rivelato anche che Roma deserta a causa dell’emergenza Coronavirus le sarebbe sembrata surreale e che, una volta a casa, lei e Barbara si sono concesse un lungo e delicato abbraccio.