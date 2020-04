Martina Colombari è troppo magra? I fan hanno bersagliato l'ex Miss per un suo scatto via social.

Martina Colombari si è mostrata ai fan in tenuta “casalinga” ma il suo scatto ha finito col preoccupare i suoi follower per via dell’eccessiva magrezza dell’ex miss.

Martina Colombari troppo magra?

In uno scatto via social durante la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus Martina Colombari ha deciso di rivolgere gli auguri pasquali per i suoi fan. In tanti hanno apprezzato il fatto che l’ex Miss si sia mostrata al naturale, senza “trucco e parrucco” e in un’evidente tenuta “casalinga”. In tanti però si sono anche preoccupati per l’eccessiva magrezza da lei mostrata nella foto via social.

Non è la prima volta che Martina Colombari – così come molte altre colleghe più o meno famose del mondo dello spettacolo – viene criticata per il suo aspetto attraverso i social: come lei anche la collega Alessia Marcuzzi è stata vittima degli haters proprio per la sua “eccessiva magrezza”.

La showgirl ha tranquillizzato i fan sul fatto che mangerebbe con regolarità e che il suo fisico longilineo sarebbe merito della genetica.





Martina Colombari intanto, attraverso i social, ha mostrato ai fan le sue sedute di yoga e i momenti della sua quotidianità in casa col marito, Billy Costacurta. Entrambi stanno trascorrendo insieme la quarantena nel loro splendido appartamento e attraverso i social non hanno mancato di intrattenere i fan o si sono raccomandati con loro di rispettare le normative del governo restando a casa per cercare di contenere i contagi da Coronavirus.