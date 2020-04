È morta a Roma per una crisi cardiaca l'attrice francese Patricia Millardet, nota in Italia per il ruolo del magistrato Silvia Conti ne La Piovra.

Il mondo della televisione piange la scomparsa dell’attrice francese Patricia Millardet, morta all’ospedale San Camillo di Roma per una crisi cardiaca nella giornata del 13 aprile, all’età di 63 anni. La Millardet era nota in Italia per aver interpretato il ruolo del magistrato Silvia Conti nello sceneggiato televisivo La Piovra, dalla quarta alla decima e ultima stagione, per poi recitare nella serie tv Il bello delle donne. La Millardet viveva in Italia da più di trent’anni e aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 24 marzo.



Morta Patricia Millardet

Nata a Mont-de-Marsan, in Aquitania, nel 1957, Patricia Millardet iniziò la sua carriera all’interno del mondo del cinema nel 1982 quando fece la comparsa nel film Il tempo delle mele 2, per poi sbarcare nell’industria cinematografica italiana nel 1987 con Il cespuglio delle bacche velenose, di Gianni Lepre.

È però nel 1989 che arriva il successo televisivo con il ruolo dell’incorruttibile magistrato Silvia Conti nella sere tv La Piovra, dove recitava a fianco di Michele Placido interprete dell’indimenticato commissario Corrado Cattani.

La Millardet ebbe però anche l’occasione di recitare assieme a grandi registi come Carlo Lizzani, nel film Assicurazione sulla morte del 1987, e i fratelli Taviani con la pellicola Il sole anche di notte del 1990. Dopo la fine dell’esperienza con La Piovra, tra il 2002 e il 2003 recitò in alcuni episodi della serie televisiva Mediaset Il bello delle donne, dove interpretava il ruolo di Angelina Brusa.





Dalla fine degli anni ’80 viveva a Roma, nella zona di Castel Gandolfo, e verso gli inizi degli anni 2000 salì agli onori delle cronache per un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute sfociato in una crisi depressiva che la costrinse a ricoverarsi spontaneamente in ospedale.