Uomini e Donne, la denuncia di Nilufar Addati: “Mi perseguita”

Nilufar ha chiesto una mano ai suoi fan nel segnalare un profilo che a suo dire la perseguiterebbe da anni.

Nilufar Addati ha chiesto ai fan dei social di segnalare in massa un profilo di un utente che, a suo dire, la perseguiterebbe da anni. L’influencer non ha spiegato esattamente cosa avrebbe fatto ai suoi danni questa persona ma ha dichiarato che metterebbe a rischio il suo lavoro e i suoi rapporti sociali.

L’ex volto di Uomini e Donne, Nilufar Addati, ha chiesto ai fan dei social di “segnalare” il più possibile un profilo che, a suo dire, sarebbe falso e apparterebbe a una persona che la perseguiterebbe da anni. “Ho già fatto eliminare altri suoi profili, prima che la bloccassi da questo vari mesi fa per passare inosservata mi scriveva addirittura messaggi carini. È una persona meschina e ossessionata”, ha rivelato Nilufar aggiungendo anche che questa persona avrebbe messo a rischio il suo lavoro e i suoi rapporti sociali.

Stando a quanto rivelato dalla bella influencer questa persona – sempre con profili fake – avrebbe già provato a infastidirla e, in tutti gli altri casi, lei avrebbe fatto in modo di segnalarla o denunciare l’accaduto alle autorità competenti.





Per il momento in tanti si sono limitati a segnalare il profilo, aiutando l’influencer nella sua personale “crociata” contro il profilo falso che la importunerebbe. Nilufar, così come il resto dei cittadini italiani, sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in casa e ha intimato più volte ai suoi follower di non uscire. Come molti altri personaggi del mondo TV anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso d’intrattenere un po’ i suoi fan rispondendo alle loro domande o anche solo interagendo con loro via social.