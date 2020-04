In una recente diretta sui social, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe hanno svelato un segreto sul bagno del Grande Fratello Vip 4

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe hanno fatto una diretta Instagram nelle scorse ore durante la quale hanno parlato della loro avventura al Grande Fratello Vip. Le due protagoniste del reality show di Canale 5 hanno però anche raccontato un grande segreto relativo al bagno della casa più spiata d’Italia. “Noi della stanza blu avevamo il letto comunicante con il bagno. Al Gf Vip c’era solamente un bagno che potevamo usare tutti. All’inizio eravamo ben 20 concorrenti… Come si può dire in maniera delicata?”.

Paola e Adriana: rivelazione sul Gf Vip

Con evidente imbarazzo, Adriana Volpe ha pertanto cercato di spiegare a cosa potesse servire il phon, oltre ovviamente al suo normale utilizzo. Nonostante l’argomento non propriamente da salotto, l’ex presentatrice Rai è stata molto delicata nel raccontarlo. “Rischiamo di fare uno scivolone.

Si era pensato, come sottofondo musicale quando si entrava in bagno, di utilizzare il rumore del phon per ovattarne degli altri… Far sentire meno le problematiche intestinali che uno poteva avere…”.





Il loro problema, come precisato ancora da Adriana Volpe, era che lei e i suoi compagni di stanza sentivano questo rumore a tutte le ore. Di notte così come alle prime luci del mattino, c’era sempre il phon che copriva ben altri rumori, da lei definiti “strani e particolari”. In verità al Gf Vip non si sono inventati nulla di nuovo. Anche nei wc giapponesi, infatti, spesso viene diffusa addirittura della musica per coprire rumori molesti!